Андрей Кузьменко отметился дублем в предсезонном матче за «Ванкувер»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит предсезонный матч НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Сиэтл Кракен». Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте встречи – впервые в своей заокеанской карьере отличился 26-летний российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Ему удалось отметиться отличным кистевым броском после передачи Куинна Хьюза. Уже спустя семь минут россиянин оформил дубль.

Ранее Кузьменко на протяжении всей своей карьеры выступал в КХЛ за такие клубы, как ЦСКА и СКА. Всего в КХЛ на его счету 376 матчей, в которых он набрал 229 (103+126) очков при показателе полезности «+109». В это межсезонье Андрей заключил однолетний контракт с «Ванкувером» на сумму в $ 950 тыс.