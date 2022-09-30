Хоккеист «Миннесоты» во время драки на льду попал судье кулаком в лицо

Сегодня в НХЛ состоялся предсезонный матч между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз», победу в котором одержали «дикари» 5:2.
В середине первого периода произошла драка между Брайаном Бэддоком и Джерадом Росбургом. Она стала примечательна тем, что линейный судья Сиджей Мюррей, разнимающий дерущихся хоккеистов, получил случайный удар по лицу от игрока «Миннесоты». Кулак Бэддока угодил лайнцмену прямо в челюсть, судья продолжил игру и отработал встречу до конца.
ВИДЕО эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
«Миннесота» выиграла все три своих предсезонных матча, в одном из которых принял участие российский нападающий Кирилл Капризов, забивший гол. «Даллас» одержал победу в одном из трёх предсезонных матчей, в двух из которых участие принял форвард Денис Гурьянов, отметившийся результативной передачей.
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