Хоккеист «Миннесоты» во время драки на льду попал судье кулаком в лицо

Сегодня в НХЛ состоялся предсезонный матч между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз», победу в котором одержали «дикари» 5:2.

В середине первого периода произошла драка между Брайаном Бэддоком и Джерадом Росбургом. Она стала примечательна тем, что линейный судья Сиджей Мюррей, разнимающий дерущихся хоккеистов, получил случайный удар по лицу от игрока «Миннесоты». Кулак Бэддока угодил лайнцмену прямо в челюсть, судья продолжил игру и отработал встречу до конца.

ВИДЕО эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Миннесота» выиграла все три своих предсезонных матча, в одном из которых принял участие российский нападающий Кирилл Капризов, забивший гол. «Даллас» одержал победу в одном из трёх предсезонных матчей, в двух из которых участие принял форвард Денис Гурьянов, отметившийся результативной передачей.