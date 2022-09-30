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Хоккеист «Миннесоты» во время драки на льду попал судье кулаком в лицо

Хоккеист «Миннесоты» во время драки на льду попал судье кулаком в лицо
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Сегодня в НХЛ состоялся предсезонный матч между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз», победу в котором одержали «дикари» 5:2.

В середине первого периода произошла драка между Брайаном Бэддоком и Джерадом Росбургом. Она стала примечательна тем, что линейный судья Сиджей Мюррей, разнимающий дерущихся хоккеистов, получил случайный удар по лицу от игрока «Миннесоты». Кулак Бэддока угодил лайнцмену прямо в челюсть, судья продолжил игру и отработал встречу до конца.

ВИДЕО эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Шоу, Эддисон) – 09:01 (4x5)   1:1 Делландреа (Петерсон, Хейсканен) – 13:35 (4x5)   1:2 Цуккарелло (Петан, Джост) – 15:57 (5x3)   1:3 Бродин (Росси, Джост) – 34:03 (5x5)   1:4 Сперджен (Шоу, Бродин) – 42:39 (5x5)   2:4 Лундквист (Johnston, Гурьянов) – 48:33 (5x4)   2:5 Стил (Шустр, Джост) – 52:51 (5x5)

«Миннесота» выиграла все три своих предсезонных матча, в одном из которых принял участие российский нападающий Кирилл Капризов, забивший гол. «Даллас» одержал победу в одном из трёх предсезонных матчей, в двух из которых участие принял форвард Денис Гурьянов, отметившийся результативной передачей.

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