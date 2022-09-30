Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский голкипер Хэммонд дебютирует в КХЛ за «Трактор» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Канадский голкипер Хэммонд дебютирует в КХЛ за «Трактор» в матче с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Стали известны составы на матч Фонбет Чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Стартовым вратарём челябинцев указан канадский голкипер Эндрю Хэммонд. Начало матча сегодня в 17:00 по мск.

Напомним, «Трактор» в сентябре подписал с канадцем контракт до конца сезона. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 11 матчей за «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ Хэммонд сыграл 67 матчей. В сезоне-2014/2015, выступая за «Оттаву», он стал первым в истории НХЛ вратарём, выигравшим 21 из стартовых 27 матчей.

Основную часть карьеры канадец провёл в АХЛ с процентом отражённых бросков 90,6%. В Американской хоккейной лиге Хэммонд выступал за «Бингемтон Сенаторз», «Беллевиль Сенаторз», «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Айову Уайлд» и «Рочестер Американс». В общей сложности в АХЛ Эндрю Хэммонд сыграл 191 матч, 15 из которых завершил «на ноль».

Новость по теме
Голкипер «Трактора» Хэммонд: КХЛ — хорошая возможность играть в хоккей на высоком уровне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022