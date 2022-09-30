Канадский голкипер Хэммонд дебютирует в КХЛ за «Трактор» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Стали известны составы на матч Фонбет Чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Стартовым вратарём челябинцев указан канадский голкипер Эндрю Хэммонд. Начало матча сегодня в 17:00 по мск.
Напомним, «Трактор» в сентябре подписал с канадцем контракт до конца сезона. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 11 матчей за «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ Хэммонд сыграл 67 матчей. В сезоне-2014/2015, выступая за «Оттаву», он стал первым в истории НХЛ вратарём, выигравшим 21 из стартовых 27 матчей.
Основную часть карьеры канадец провёл в АХЛ с процентом отражённых бросков 90,6%. В Американской хоккейной лиге Хэммонд выступал за «Бингемтон Сенаторз», «Беллевиль Сенаторз», «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Айову Уайлд» и «Рочестер Американс». В общей сложности в АХЛ Эндрю Хэммонд сыграл 191 матч, 15 из которых завершил «на ноль».
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