Главный тренер «Локомотива» Никитин пропустит матч с «Северсталью» из-за кончины отца

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин пропустит матч с «Северсталью» из-за кончины своего отца, Валерия Яковлевича Никитина. На тренерском мостике во встрече с череповчанами будет старший тренер Дмитрий Юшкевич.
«Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования главному тренеру нашей команды Игорю Никитину и его близким в связи с кончиной отца, Валерия Яковлевича Никитина. Потеря родных неизменно отзывается тяжёлой болью в сердце каждого из нас. Мы с сочувствием и пониманием относимся к необходимости Игоря Валерьевича быть сейчас рядом со своей семьёй.
Поэтому в сложившихся обстоятельствах руководить командой «Локомотив» в матче с череповецкой «Северсталью» будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ярославцев.
- 30 сентября 2022
-
16:17
-
15:58
-
15:41
-
15:21
-
14:55
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
12:42
-
12:32
-
12:19
-
12:09
-
12:04
-
11:49
-
11:36
-
11:15
-
10:41
-
10:24
-
10:12
-
09:29
-
08:50
-
08:18
-
07:58
-
07:45
-
07:24
-
07:03
-
06:05
-
05:36
-
05:35
-
05:33
-
05:10
-
04:40
-
04:38
- 29 сентября 2022
-
23:36