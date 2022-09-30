Главный тренер «Локомотива» Никитин пропустит матч с «Северсталью» из-за кончины отца

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин пропустит матч с «Северсталью» из-за кончины своего отца, Валерия Яковлевича Никитина. На тренерском мостике во встрече с череповчанами будет старший тренер Дмитрий Юшкевич.

«Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования главному тренеру нашей команды Игорю Никитину и его близким в связи с кончиной отца, Валерия Яковлевича Никитина. Потеря родных неизменно отзывается тяжёлой болью в сердце каждого из нас. Мы с сочувствием и пониманием относимся к необходимости Игоря Валерьевича быть сейчас рядом со своей семьёй.



Поэтому в сложившихся обстоятельствах руководить командой «Локомотив» в матче с череповецкой «Северсталью» будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ярославцев.