Гатиятулин объяснил причины «сухого» поражения «Трактора» в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с уфимским «Салаватом Юлаевым». Наставник челябинской команды объяснил причины «сухого» поражения со счётом 0:3, а также ответил на вопрос о доминировании соперника в первом периоде (юлаевцы нанесли 18 бросков).
«Готовились к матчу, понимали, какой будет игра. Начало таким и получилось. Пропустили первый гол — пришлось раскрываться, играть активнее. В атаке действовали не так остро, где-то хотели до верного разыграть, искали лишнюю передачу. Не так, как хотелось бы, сыграли перед воротами. Хотели переломить игру, но в завершении не хватило наглости.
«Салават Юлаев» доминировал в первом периоде? Это не было неожиданностью. Мы понимали, что, если будет возможность, они пойдут активно. В предыдущем нашем матче было так же. Никаких сюрпризов. План в первом периоде у нас не сработал.
Надолго ли выбыл Михаил Горюнов-Рольгизер? Начал кататься по индивидуальной программе. Как только сможет играть на максимуме, появится в составе», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 30 сентября 2022
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