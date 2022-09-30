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Главный тренер «Трактора» после поражения высказался о дебюте канадского вратаря Хэммонда

Главный тренер «Трактора» после поражения высказался о дебюте канадского вратаря Хэммонда
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после встречи Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с уфимским «Салаватом Юлаевым» поделился мнением об игре канадского голкипера клуба Эндрю Хэммонда. Вратарь провёл свой дебютный матч за челябинский клуб. 34-летний Хэммонд отразил 23 броска, пропустив три шайбы.

«Как оценю игру Эндрю Хэммонда? Подчищал недочёты в обороне. Нужно игрокам ловить на себя шайбы и не давать сопернику создавать трафик возле ворот. Доволен самоотдачей всех ребят.

Почему сегодня не было Максима Шабанова и Артёма Блажиевского? На раскатке они были, готовились к матчу. Перед встречей появилась температура, почувствовали недомогание, поэтому не играли.

Всегда говорю, что доволен самоотдачей игроков, но со мной не согласен Леонид Вайсфельд? По самоотдаче нет вопросов. Есть моменты, что в зоне атаки пытаемся разыграть до верного. Уезжаем от ворот, когда нужно идти туда и искать отскоки, подставления. Вот этой наглости не хватает. Разбираем матчи, акцентируем на это внимание. Будем прибавлять», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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