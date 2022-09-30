Канадский вратарь «Трактора» поделился мнением о Челябинске и сравнил КХЛ с НХЛ и АХЛ

Канадский вратарь «Трактора» Эндрю Хэммонд после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:3) поделился эмоциями от дебюта за челябинскую команду. Голкипер совершил 23 сейва, пропустив три гола. Кроме того, 34-летний Хэммонд поделился впечатлениями о КХЛ и об уровне игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Хорошо, что получилось сразу втянуться в игру, я давно не играл, и этот матч стал первым в сезоне. В целом, считаю, хорошо, что у меня получилось начать играть раньше, чем планировалось, и почувствовать шайбу.

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Уделяю особое внимание работе с клюшкой? Да, в ходе карьеры это был компонент, над которым ты всегда работаешь и становишься лучше. Я думаю, что для меня работа клюшкой стала комфортной, стараюсь использовать этот навык во благо команде и помогать защитникам и нападающим.

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Какое первое впечатление о КХЛ и об уровне игры в лиге? Определённо, здесь другой стиль игры в отличие от того, к которому я привык в Северной Америке, но думаю, что здесь больше свободы для креатива, для большего количества передач. Можно увидеть, как команда перестраивается всей пятёркой в средней зоне, такого в Северной Америке не увидишь, это точно можно считать отличием. Думаю, что здесь есть такие мастеровитые игроки, которые играют в таком стиле, это делает хоккей более интересным.

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Моё мнение о команде, о городе? Я был на двух домашних матчах и отмечу болельщиков: даже не знаю, с кем их можно сравнить, наверное, с футбольными болельщиками в Европе. Они в Челябинске громкие и создают атмосферу, в которой очень здорово играть», — приводит слова Хэммонда официальный сайт «Трактора».