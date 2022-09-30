Канадский голкипер «Трактора» объяснил, зачем решил переехать в Россию

Канадский вратарь «Трактора» Эндрю Хэммонд объяснил, почему он принял решение принять предложение челябинцев и переехать в Россию. Сегодня, 30 сентября, 34-летний голкипер дебютировал за чёрно-белых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:3). Хэммонд отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
«В первом периоде «Салават Юлаев» нанёс много бросков? Это было непросто, но я считаю, что это мне только на пользу, так как я достаточно долго не играл. Думаю, что это позволило мне быстро включиться в игру. Не скажу, что я этого ожидал, но жаловаться на это не буду.
Почему выбрал предложение «Трактора»? Я знаю игроков, которые ранее играли за «Трактор», у них были хорошие отзывы о клубе. Я подумал, что это будет хорошей возможностью для меня играть в хоккей. Я также слышал много хорошего обо всём здесь, о самом городе. Эти причины и стали основными.
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Кто эти игроки, если не секрет? Ник Бэйлен и Лоуренс Пилут, я общался с ними последние годы, и они рассказали мне много хорошего», — приводит слова Хэммонда официальный сайт «Трактора».
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