Словацкий экс-игрок «Авангарда» о России: мы приняли спортивное, а не политическое решение

Словацкий нападающий, бывший хоккеист «Авангарда» Петер Цегларик высказался о решении своей федерации хоккея вызывать игроков из КХЛ в национальную сборную.

«В прошлом сезоне мы приняли спортивное, а не политическое решение и остались играть в КХЛ, так же поступил и исполком Федерации хоккея Словакии. Сделать что-то подобное сложно. Спорт — это болельщики и люди, у некоторых разные мнения. Всегда будет критика. Посмотрим, как будет развиваться вся ситуация.



Не беспокоит ли, что после такого заявления вокруг сборной возникнет излишне негативная атмосфера? Я не знаю. Я думаю, это будет зависеть от того, как люди воспримут это…



Не шаг назад ли это после того, как хоккей пережил едва ли не лучший год в своей истории и его популярность в стране снова очень высока? Я считаю, что он не затмит то, что здесь создаётся в хоккейном плане, и те успехи, которые были достигнуты. Я верю, что это не удержит людей от того, чтобы отдавать своих детей в хоккей, и болельщики продолжат любить наш вид спорта», — приводит слова Цегларика Sport Aktuality.