Игорь Ларионов объяснил поражение «Торпедо» в матче со «Спартаком». Клуб выигрывал 3:0

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 со «Спартаком». Нижегородцы после первого периода выигрывали со счётом 3:0. Во втором игровом отрезке «Торпедо» пропустило два гола, в третьем — ещё две шайбы. Таким образом, нижегородцы потерпели поражение со счётом 3:4.
«Два подряд удаления в первом и втором периодах повлияли на общий настрой команды. Нужно эти вещи убрать. Сказал ребятам после встречи, что такие матчи могут сделать нас как сильнее, так и слабее. Такие матчи заставляют возвращаться людей на трибуны. Когда команда проигрывает 0:3 и находит в себе силы повернуть игру, выиграть матч — это говорит о том, что наш хоккей жив. И он заслуживает, чтобы люди приходили на стадионы и смотрели игры вживую. И чтобы было не пять-шесть тысяч зрителей, как сегодня, а полный зал», — приводит слова Ларионова Legalbet.
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