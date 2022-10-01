Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Панарин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
Комментарии

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков данного матча. Второй звездой признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся забитой шайбой. В моменте с голом ему ассистировал другой россиянин, Виталий Кравцов.

Третьей звездой встречи признан нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Первой звездой матча признан его одноклубник, канадский голкипер Маккензи Блэквуд.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».

Новость по теме
Гол Панарина с передачи Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022