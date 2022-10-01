Панарин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков данного матча. Второй звездой признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся забитой шайбой. В моменте с голом ему ассистировал другой россиянин, Виталий Кравцов.
Третьей звездой встречи признан нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Первой звездой матча признан его одноклубник, канадский голкипер Маккензи Блэквуд.
Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».
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