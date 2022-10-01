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«Простите, фанаты «Вашингтона». Овечкин спел перед своим первым матчем в предсезонке

«Простите, фанаты «Вашингтона». Овечкин спел перед своим первым матчем в предсезонке
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин весело встретил свой первый матч в текущей предсезонке к чемпионату НХЛ. В компании партнёров по команде, Джона Карлсона и Ти Джея Оши, капитан «столичных» даже спел.

«Давайте сделаем это. Повеселитесь! Простите, фанаты «Вашингтона». Это всего лишь предсезонка, ребята. (начинает петь) Не час, не два — три часа по утру (перестаёт петь). А вот и он! (обращаясь к идущему Дарси Кемперу)», — сказал Овечкин.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Вашингтон Кэпиталз».

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. 37-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл первый матч в текущей предсезонке, отыграв 17 минут 16 секунд при показателе полезности «+1».

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