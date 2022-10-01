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The Hockey Writers: Дацюк был одним из самых совершенных игроков своей эры

The Hockey Writers: Дацюк был одним из самых совершенных игроков своей эры
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The Hockey Writers объяснило попадание бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка в список лучших игроков 2000-х годов в НХЛ по версии издания.

«Павел Дацюк был одним из самых совершенных игроков своей эры и недавней памяти. «Волшебник» сочетал в себе завораживающее владение шайбой, блестящую игру в качестве плеймекера и ловкий бросок, чтобы стать одним из самых опасных снайперов в лиге. Что не менее важно, он обладал навыками воровства шайбы на уровне Томаса Крауна, выиграв три «Селки Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») за десятилетие.

В истории лиги было не так много игроков, способных набирать в среднем почти одно очко за матч (592 балла в 606 встречах) в течение десятилетия, а также быть одним из (если не САМЫМ) лучших оборонительных форвардов в лиге. Дацюк набирал 87 или более очков в течение четырёх сезонов подряд и дважды выигрывал Кубок Стэнли за десятилетие», — говорится в сообщении.

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