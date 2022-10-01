«Он делает всё возможное». Тренер «Вашингтона» поделился мнением о белорусском форварде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о белорусском нападающем команды Алексее Протасе в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
«Действительно хорош. Он был хорош. Он был очень силён. Ты замечаешь его катание, ты замечаешь его физическую форму, ты замечаешь его трудовую этику. Теперь он делает всё возможное», — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Протас провёл на льду 19.53 (лучшее время среди форвардов и второе в команде), нанёс один бросок и завершил матч с показателем полезности «+1».
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