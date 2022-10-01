Fear The Fin — о хет-трике Гущина: тёмная лошадка, делающая заявку на место в «Сан-Хосе»

Блог Fear The Fin оценил выступление молодого российского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Данила Гущина в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (7:3). Форвард «акул» оформил хет-трик и стал первой звездой встречи. Один из трёх голов был забит в большинстве.

«Есть одна тёмная лошадка, которая делает заявку на место в составе «Сан-Хосе». Данил Гущин надеется пережить завтрашние сокращения состава, и сегодняшний хет-трик в ворота «Вегаса» должен ему в этом помочь», — соглашается блог Fear The Fin.

Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3.