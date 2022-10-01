«Каждый имеет право на мнение». Хартли — о заявлениях Гашека против российских хоккеистов

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о Кубке мира — 2024, возрождение которого сейчас активно обсуждается. Кроме того, экс-наставник омичей высказался о заявлениях бывшей легенды НХЛ и голкипера «Спартака» Доминика Гашека, который призывает НХЛ не пускать российских игроков на матчи «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз». Команды 7 и 8 октября должны сыграть в Праге.

«Могу ли представить Кубок мира без Овечкина, Кучерова, Малкина, Панарина и остальных российских игроков? Мой принцип — я никогда не смешиваю политику и хоккей. Я — не политик. Я — хоккейный тренер. Такое решение зависит не от меня, и мы не знаем, что произойдёт завтра. Оставлю более компетентным людям принять это решение.



Доминик Гашек делает заявления в «Твиттере», что русских игроков «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» нельзя пускать на матчи в Прагу? Я снова скажу, что не смешиваю политику и спорт. Не думаю, что это нужно делать. И каждый человек имеет право на своё мнение. В такое время мы живём, где все сидят в соцсетях и высказываются.



Ты можешь быть политиком, юристом, врачом, тренером — неважно. Тебе даже в школу ходить не нужно. Не надо иметь высокооплачиваемую работу. По щелчку пальцев садишься к компьютеру и пишешь туда всё, что ты думаешь. Я стараюсь не обращать на это своё внимание», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».