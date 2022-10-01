Питерский СКА забросил шайбу после грубой ошибки защитника минского «Динамо» Емелина

В эти минуты в Минске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимает питерский СКА. Идёт первый период, счёт 1:1.

Свою первую шайбу питерские армейцы забросили после грубой ошибки защитника минчан Алексея Емелина — он ошибся на чужой синей линии, и форвард СКА Марат Хайруллин реализовал выход «один в ноль».

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Отметим, что спустя три минуты счёт сравнял нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев.

Питерский СКА после 12 матчей занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 23 очка в своём активе. Минское «Динамо» набрало 14 очков после 12 матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.