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Питерский СКА забросил шайбу после грубой ошибки защитника минского «Динамо» Емелина

Питерский СКА забросил шайбу после грубой ошибки защитника минского «Динамо» Емелина
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В эти минуты в Минске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимает питерский СКА. Идёт первый период, счёт 1:1.

Свою первую шайбу питерские армейцы забросили после грубой ошибки защитника минчан Алексея Емелина — он ошибся на чужой синей линии, и форвард СКА Марат Хайруллин реализовал выход «один в ноль».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что спустя три минуты счёт сравнял нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев.

Питерский СКА после 12 матчей занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 23 очка в своём активе. Минское «Динамо» набрало 14 очков после 12 матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.

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