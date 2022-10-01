Главный тренер минского «Динамо» рассказал, когда вернётся в строй защитник Гилмор

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, когда вернётся в строй защитник Джон Гилмор, а также о причинах отсутствия форварда Ника Меркли.

«Меркли не играл, потому что сейчас его игра не на том уровне, какой бы мы хотели. Сегодня у него был хороший шанс посмотреть матч и подумать над своей игрой. Над тем, как он должен играть, когда получит шанс вернуться в состав. Согласен, что команде не хватает Гилмора. Надеюсь, он будет в строю в следующей игре», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что Гилмор сыграл за «Динамо» три матча на старте сезона и больше на льду не появлялся.

К минчанам канадец присоединился в прошедшее межсезонье. В сезоне-2021/2022 29-летний Гилмор стал обладателем Кубка Гагарина в составе московских армейцев. В регулярном чемпионате защитник набрал 9 (1+8) очков в 45 играх при показателе полезности «-6», к которым добавил три результативные передачи в 14 матчах розыгрыша плей-офф.



Всего в КХЛ хоккеист отыграл последние два сезона и принял участие в 88 встречах, оформив 22 (5+17) очка при среднем игровом времени 15 минут 49 секунд. До этого Гилмор выступал в Северной Америке, проведя 37 матчей в НХЛ и 227 игр в АХЛ.