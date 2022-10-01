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«Если выбрать мягкое слово — досадно». Фёдоров — о поражении в матче с «Куньлунем»

«Если выбрать мягкое слово — досадно». Фёдоров — о поражении в матче с «Куньлунем»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 Б).

«После первой игры с «Куньлунем» прошло время, мы работали над компонентами, которые нужно было улучшить. Кардинально игру нам менять не стоило; мы поменяли какие-то вещи — счёт после двух периодов говорит сам за себя. Третий период не задался. Наверное, это какое-то тренерское упущение. Для нас это огромный урок, продолжение того, о чём мы с ребятами всегда говорили. После пропущенного второго гола что-то пошло не так.

Мы упустили шанс довести игру до конца, не смогли переломить себя и соперника. Сыграли неудачно. И это — если выбрать мягкое слово — досадно. У меня есть очень много комментариев, но я не хотел бы обсуждать здесь кого-то отдельно», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

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