«Поначалу казалось, что он выдаёт худшую игру сезона». Тренер «Куньлуня» — о Перевалове
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд дал комментарий о победном матче с ЦСКА (5:4 Б), а также оценил игру российского нападающего Александра Перевалова.
«Мы старались работать с игроками перед третьим периодом, воспитывать менталитет победителей. Они хорошо восприняли установку и показали всё, на что способны. Перевалов забил два гола в основное время, отличился в серии бросков. Поначалу мне казалось, что он выдаёт худшую игру сезона, но в третьем периоде он добавил. Это хороший, думающий игрок», — цитирует слова Айрленда официальный сайт КХЛ.
Напомним, форвард «Куньлунь Ред Стар» Александр Перевалов в матче оформил дубль в конце третьего периода, переведя встречу в овертайм. В буллитной серии на счету Перевалова победный бросок.
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