Гендиректор «Сибири» считает, что новая арена в Омске претендует на звание лучшей в КХЛ
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Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал открытие новой арены в Омске.
«Замечательная арена. Думаю, она претендует на звание лучшей в КХЛ. Там всё сделано очень правильно, разумно с точки зрения хоккея», — сказал Фастовский в интервью ТАСС.
Напомним, сегодня в Омске на новом стадионе «G-Drive Арена» состоялся первый за четыре года домашний матч «Авангарда». Омичи принимали новосибирскую «Сибирь» и одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется осуществить к 25 декабря 2022 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что первая игра хоккейной команды «Сибирь» на новой ледовой арене пройдёт в нынешнем году.
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