Гол и передача А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в предсезонном матче

1 октября на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли состоялся предсезонный матч, в котором «Каролина» принимала на своём льду «Флориду». Со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) победу одержали «ураганы».
В первом периоде на седьмой минуте счёт открыл защитник хозяев Брент Бёрнс с передачи Теуво Терявяйнена. Через шесть минут вторую шайбу «ураганов» забросил российский форвард Андрей Свечников с передач Джейккоба Славина и Мартина Нечаса.
На первой минуте второго периода нападающий «Флориды» Рудольф Балцерс с передач Криса Тирни и Итана Кеппена одну шайбу отыграл. Через четыре минуты форвард «пантер» Райан Ломберг с передач Антона Левтчи и Криса Тирни счёт сравнял. На 10-й минуте второго периода вывел «Флориду» вперёд Зак Далпе с передач Ээту Луостаринена и россиянина Григория Денисенко. На 15-й минуте второго периода третью шайбу «Каролины» забросил Мартин Нечас с передач Андрея Свечникова и Итана Бира.
На 10-й минуте третьего периода дубль оформил Брент Бёрнс, забросив четвёртую шайбу в ворота «Флориды» с передач Ондржея Каше и Джейккоба Славина.
Отметим, российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл матч в запасе. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался вне заявки на матч.
Следующий предсезонный матч «Каролина» проведёт с «Коламбусом» в ночь на 4 октября (2:00 мск). «Флорида» сыграет с «Тампа-Бэй» в ночь на 7 октября (2:00 мск).
- 1 октября 2022
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