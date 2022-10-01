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Гол и передача А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в предсезонном матче

Гол и передача А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в предсезонном матче
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1 октября на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли состоялся предсезонный матч, в котором «Каролина» принимала на своём льду «Флориду». Со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) победу одержали «ураганы».

В первом периоде на седьмой минуте счёт открыл защитник хозяев Брент Бёрнс с передачи Теуво Терявяйнена. Через шесть минут вторую шайбу «ураганов» забросил российский форвард Андрей Свечников с передач Джейккоба Славина и Мартина Нечаса.

На первой минуте второго периода нападающий «Флориды» Рудольф Балцерс с передач Криса Тирни и Итана Кеппена одну шайбу отыграл. Через четыре минуты форвард «пантер» Райан Ломберг с передач Антона Левтчи и Криса Тирни счёт сравнял. На 10-й минуте второго периода вывел «Флориду» вперёд Зак Далпе с передач Ээту Луостаринена и россиянина Григория Денисенко. На 15-й минуте второго периода третью шайбу «Каролины» забросил Мартин Нечас с передач Андрея Свечникова и Итана Бира.

На 10-й минуте третьего периода дубль оформил Брент Бёрнс, забросив четвёртую шайбу в ворота «Флориды» с передач Ондржея Каше и Джейккоба Славина.

Отметим, российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл матч в запасе. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался вне заявки на матч.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 20:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бёрнс (Терявяйнен) – 06:12 (4x4)   2:0 Свечников (Славин, Нечас) – 11:56 (5x5)   2:1 Балцерс (Тирни, Кеппен) – 20:48 (5x5)   2:2 Ломберг (Левтчи, Тирни) – 24:52 (5x5)   2:3 Далпе (Луостаринен, Денисенко) – 29:16 (5x4)   3:3 Нечас (Свечников, Бир) – 34:44 (5x5)   4:3 Бёрнс (Каше, Славин) – 49:00 (5x5)

Следующий предсезонный матч «Каролина» проведёт с «Коламбусом» в ночь на 4 октября (2:00 мск). «Флорида» сыграет с «Тампа-Бэй» в ночь на 7 октября (2:00 мск).

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