«Вегас Голден Найтс» отправил четырёх российских хоккеистов в АХЛ

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте сообщил о сокращении состава в тренировочном лагере.



В расположение фарм-клуба «Вегаса» в АХЛ — «Хендерсона» — отправлены 11 игроков. Из них четыре россиянина — защитник Даниил Чайка, нападающие Иван Морозов, Павел Дорофеев, Максим Марушев.



Кроме того, в фарм-клуб отправлен финский форвард Сакари Маннинен, известный своим выступлением в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев».

«Рыцари» выиграли лишь один предсезонный матч из четырёх. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории не попала в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Первый матч регулярного сезона-2022/2023 НХЛ «Вегас» проведёт на выезде 12 октября с «Лос-Анджелес Кингз».