Форвард «Вегаса» Дорофеев: инфляции в США особо нет, только цены на бензин увеличились

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о жизни в США и ответил, скучал ли он по России.

«Во время рабочего процесса не было времени думать об этом. Но после окончания сезона хотелось поскорее прилететь домой, увидеться с родными. Сложность есть в том, что английский язык особо не знаешь. Разговаривать немного тяжело, но с каждым днём у меня получается всё лучше. Также я занимался с репетитором.

Хендерсон – это практически Лас-Вегас, туда ехать 20 минут на машине. Вегас – красивый город, хотя в США я толком больше нигде и не был, исключая, конечно, поездки на матчи. Еще в Нью-Йорке побывал. Главное впечатление – дорогая жизнь. В целом всё дороже, чем в России. Инфляция особо не заметна, только цены на бензин увеличились.

На зарплату АХЛ в Америке сложно прожить? Не сказать, что сложно, скорее это затрудняет жизнь. На зарплату АХЛ в чём-то приходится себя ограничивать, хотя и самую малость.

Люди в США более дружелюбные? Там такой менталитет: могут поздороваться на улице и узнать как дела. Но это потому, что здесь так учат с детства. Не думаю, что случайный прохожий будет действительно интересоваться твоими делами», — цитирует нападающего «РБ Спорт».

Дорофеев в минувшем сезоне набрал 52 (27+25) очка в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ.