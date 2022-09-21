Форвард «Вегаса» Дорофеев: инфляции в США особо нет, только цены на бензин увеличились

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о жизни в США и ответил, скучал ли он по России.
«Во время рабочего процесса не было времени думать об этом. Но после окончания сезона хотелось поскорее прилететь домой, увидеться с родными. Сложность есть в том, что английский язык особо не знаешь. Разговаривать немного тяжело, но с каждым днём у меня получается всё лучше. Также я занимался с репетитором.
Хендерсон – это практически Лас-Вегас, туда ехать 20 минут на машине. Вегас – красивый город, хотя в США я толком больше нигде и не был, исключая, конечно, поездки на матчи. Еще в Нью-Йорке побывал. Главное впечатление – дорогая жизнь. В целом всё дороже, чем в России. Инфляция особо не заметна, только цены на бензин увеличились.
На зарплату АХЛ в Америке сложно прожить? Не сказать, что сложно, скорее это затрудняет жизнь. На зарплату АХЛ в чём-то приходится себя ограничивать, хотя и самую малость.
Люди в США более дружелюбные? Там такой менталитет: могут поздороваться на улице и узнать как дела. Но это потому, что здесь так учат с детства. Не думаю, что случайный прохожий будет действительно интересоваться твоими делами», — цитирует нападающего «РБ Спорт».
Дорофеев в минувшем сезоне набрал 52 (27+25) очка в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
- 21 сентября 2022
-
14:29
-
14:11
-
13:57
-
13:40
-
13:21
-
13:01
-
12:46
-
12:19
-
11:53
-
11:10
-
10:31
-
09:59
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:16
-
01:12
- 20 сентября 2022
-
23:35
-
23:13
-
22:48
-
22:00
-
21:22
-
21:18
-
20:58
-
20:38
-
20:07
-
19:53
-
19:40
-
19:27
-
19:14
-
18:45
-
18:39
-
18:12
-
17:46