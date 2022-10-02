В ИИХФ объяснили, почему одобрили трансфер латвийского игрока в КХЛ

Пресс-атташе Международной федерации хоккея Адам Стайсс рассказал, почему организация одобрила переход латвийского вратаря Яниса Калниньша в Хабаровский «Амур». Это решение вызвало шквал негодования в Латвии.



«Рассматриваемый игрок изъявил желание играть в России, а поскольку у него нет договорных обязательств перед другим клубом, ИИХФ не может и не будет препятствовать ему выступать за клуб КХЛ. Это было бы нарушением трансферных правил ИИХФ», — приводит слова Стайсса Expressen.

Отметим, что хабаровчане не с первого раза получили разрешение на переход голкипера Калниньша. Тем не менее 27 августа стало известно, что переход всё-таки одобрен. В текущем сезоне КХЛ вратарь принял участие в пяти матчах, процент отражённых бросков составил 88,7%.