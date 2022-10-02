Шведы не могут вытащить своих игроков из КХЛ. Вмешается ли ИИХФ в российский хоккей?

Легионеры, выступающие в КХЛ, всё ещё подвергаются критике за свой выбор. В Швеции считают, что часть из них на самом деле хочет покинуть Россию, но главной проблемой является финансовая неспособность выкупить свои контракты. Как мы помним, ещё летом нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья признавался, что хотел разорвать контракт, однако просто не смог себе позволить это.

Шведское издание Expressen привело другую цитату форварда бело-голубых. Тогда он же попросил больше помощи у Федерации хоккея Швеции: «Какое-то время ходили разговоры о том, что они помогут. А после от них не было ни весточки. Они сказали в каком-то интервью, которое я читал, что эти вопросы должны решать сами игроки и агенты».

Сейчас в КХЛ выступают шестеро шведов: сам Лилья, Адам Рейдеборн и Фредрик Классон (оба — ЦСКА), Юхан Маттссон («Автомобилист»), Робин Пресс («Северсталь»), Адам Альмквист («Трактор»).

После фразы Лильи кажется, что в Швеции оставили этот вопрос на откуп самим хоккеистам. Однако здесь не всё так просто. Президент местной федерации Андерс Ларссон нарушил длительное молчание. Приводим перевод его интервью с Expressen.

— Почему вы не можете помочь игрокам при расторжении их контрактов?

— Мы должны постоянно заниматься этим вопросом со стороны Федерации хоккея Швеции и хоккейного мира. Игроки, которые хотят уйти из КХЛ, должны иметь возможность это сделать, но существуют соглашения игроков, которые действуют между игроком и клубом в соответствии с российским законодательством. ИИХФ не может признать недействительными трудовые договоры. Это создало проблему.

— Не было ли возможности временно приостановить контракты в связи с ситуацией, происходящей в Восточной Европе?

— Конечно, этот вопрос поднимался, но я и многие другие, конечно, чувствуем желание помочь игрокам, которые хотят расторгнуть свои контракты в КХЛ. Но иногда закон останавливает. Эмоционально и морально это легко — но не юридически.

— В чём принципиальная разница между футбольным и хоккейным контрактами? ФИФА, например, смогла разрешить игрокам приостанавливать соглашения в России.

— Я должен быть осторожен, когда захожу в эту местность, потому что я не юрист. Когда разговаривал с нашим генеральным юрисконсультом, она посмотрела на структуру ФИФА и то, что они сделали, а также проверила, что мы можем сделать. Это невозможно с юридической точки зрения, кроме того, ИИХФ берёт на себя расходы по контрактам и риск судебного процесса. Мы пришли к выводу, что это неразумно, потому что это соглашение между игроком и клубом.

Кроме того, шведские журналисты в течение нескольких недель пытались связаться с главным юрисконсультом ИИХФ Эшли Элерт, у которой, по словам Ларссона, есть все необходимые ответы на вопросы о сопоставлении хоккейного и футбольного контрактов. В принципе, подобные сравнения логичны, поскольку Международная федерация хоккея — своего рода эквивалент ФИФА. Однако дождаться ответов Элерт у журналистов не вышло. Зато им ответил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс: «Это позиция ИИХФ».

«Отстранение России — забота о безопасности игроков и зрителей»

Несмотря на такой короткий ответ, пресс-атташе ИИХФ высказался о ряде вопросов, связанных со сборной России и КХЛ. Стайсс высказался об отстранении национальной команды на сезон-2022/2023.

— Совет директоров ИИХФ принял это решение, заботясь о безопасности и благополучии игроков, персонала, СМИ и зрителей, и это решение сейчас действует. ИИХФ будет следить за ситуацией в предстоящем сезоне, а статус участия стран будет рассмотрен во время нашего ежегодного Конгресса в мае 2023 года.

— Несколько иностранных игроков КХЛ обратились за помощью, чтобы получить возможность разорвать свои контракты и покинуть КХЛ. Почему ИИХФ не может им в этом помочь?

— ИИХФ рассматривала каждый переход игрока из КХЛ в индивидуальном порядке в рамках правил трансфера ИИХФ. Все контракты КХЛ основаны на российском законодательстве, и ИИХФ может позволить игроку уйти только тогда, когда «контракт не зарегистрирован или законно расторгнут». ИИХФ не имеет права в соответствии с правилами трансферов расторгать действующее соглашение.

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— ФИФА дала возможность футболистам покинуть российскую лигу без уплаты крупных сумм. Какая юридическая разница в этих случаях между хоккеем и футболом?

— ИИХФ должна гарантировать, что все трансферы осуществляются в соответствии с правилами нашей организации. Они не могут быть изменены без предварительного одобрения Конгресса ИИХФ. Если переход будет одобрен или отклонён ИИХФ как не соответствующий правилам, это может быть оспорено игроком или командой и привести к судебному иску против ИИХФ.

— Латвийская федерация хочет запретить латвийским игрокам переход в КХЛ, но в случае с Янисом Калниньшем ИИХФ пошла против их воли. Почему?

— Рассматриваемый игрок изъявил желание играть в России, а поскольку у него нет договорных обязательств перед другим клубом, ИИХФ не может и не будет препятствовать ему выступать за клуб КХЛ. Это было бы нарушением трансферных правил ИИХФ.

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В шведском МИД призывают не ехать в Россию

После призывов американских и канадских МИД к своим гражданам с призывом покинуть Россию в шведском министерстве также высказались. На данный момент их МИД не выступал с призывами, схожими на североамериканские, однако ещё с марта советует вообще не ездить в страну.

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«Решение о рекомендациях основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и Генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

По словам Стайсса, правила ИИХФ могут быть изменены — не раньше, чем практически через год. Тем игрокам КХЛ, которых просят уехать из России, ИИХФ не сможет помочь. По крайней мере, в ближайшем будущем. Возможность изменить свои правила может появиться не раньше, чем через 11 месяцев.

— Правила ИИХФ утверждаются Конгрессом ИИХФ и могут быть изменены только с одобрения самого Конгресса, а не Совета директоров ИИХФ. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового Конгресса ИИХФ в сентябре 2023 года.

— Почему вы не можете изменить правила на этой неделе, когда соберутся правление и Конгресс? Зачем ждать целый год?

— Устав ИИХФ (статут 14.2) гласит, что наши правила могут быть изменены только на чередующихся Конгрессах. 2023 год — ближайшая возможность.

— Связана ли ИИХФ с КХЛ или Россией, как при Рене Фазеле, у которого были прочные взаимоотношения со страной и Владимиром Путиным?

— Сейчас ИИХФ не имеет прямых связей с КХЛ. Все трансферные процедуры проходят через Федерацию хоккея России.

— Какие сегодня связи между ИИХФ и КХЛ?

— Хотя сборные не допущены к участию в чемпионате мира по хоккею, национальные хоккейные федерации России и Беларуси остаются членами ИИХФ с правом голоса в Конгрессе ИИХФ.

Что ж, будет интересно посмотреть, к чему приведёт эта ситуация в дальнейшем. Конечно, не хотелось бы, чтобы наш хоккей постигла участь футбола — когда контракты расторгаются лишь по желанию одного участника общего процесса. Однако и про обратную сторону забывать нельзя: должны играть только те, кто хочет. Как гласит старая, но актуальная и по сей день поговорка: насильно мил не будешь. Так договорятся ли стороны до взаимно-компромиссного, счастливого для всех решения?