В ФХР рассмотрят вариант проведения Кубка Первого канала в Омске

Федерация хоккея России намерена рассмотреть возможность проведения Кубка Первого канала и международных соревнований на новой арене «Авангарда» в Омске. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Мы подумаем над этим. Надеюсь, в будущем мы на ней будем и международные соревнования проводить. Тем более что омичи очень любят хоккей и всегда приходит полный зал. И для сборной очень будет приятно играть при такой публике.

Я посмотрел все условия для болельщиков, хоккеистов, есть микробассейн с сауной, есть всё для восстановления. Круглую раздевалку я впервые видел. Было прекрасное шоу, мягкие сиденья, и я порадовался, что у нас в России есть такой дворец», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, вчера в Омске на новой арене состоялся первый матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 2:1.