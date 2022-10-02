В ФХР рассмотрят вариант проведения Кубка Первого канала в Омске

Федерация хоккея России намерена рассмотреть возможность проведения Кубка Первого канала и международных соревнований на новой арене «Авангарда» в Омске. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Мы подумаем над этим. Надеюсь, в будущем мы на ней будем и международные соревнования проводить. Тем более что омичи очень любят хоккей и всегда приходит полный зал. И для сборной очень будет приятно играть при такой публике.
Я посмотрел все условия для болельщиков, хоккеистов, есть микробассейн с сауной, есть всё для восстановления. Круглую раздевалку я впервые видел. Было прекрасное шоу, мягкие сиденья, и я порадовался, что у нас в России есть такой дворец», — цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, вчера в Омске на новой арене состоялся первый матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 2:1.
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