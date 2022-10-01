Третьяк прокомментировал открытие новой арены «Авангарда» в Омске

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал открытие новой арены в Омске.
«От имени ФХР и всей хоккейной семьи поздравляю Омскую область с большим событием. Забота о развитии инфраструктуры, о строительстве новых катков – один из приоритетов работы Федерации. При непосредственном участии ФХР решался и вопрос с привлечением госфинансирования в проект строительства омского дворца: в итоге бюджетными деньгами было закрыто около 50 процентов стоимости проекта.
Рад, что усилия федерации помогли сибирякам получить хорошую новую арену. Омская область – один из ключевых хоккейных регионов нашей страны. На протяжении многих лет в Омске появлялись и набирались мастерства игроки, которые потом выходили на топ-уровень, становились победителями и призёрами Олимпиад, чемпионатов мира в составе различных сборных России. Чем больше игроков высокого класса, тем сильнее отечественный хоккей. Теперь в городе есть все условия, чтобы ещё больше людей смогли заниматься хоккеем, совершенствовать своё мастерство. Мы надеемся, что появление нового дворца даст стране новых олимпийских чемпионов и чемпионов мира, спортсменов, которые прославят хоккейную Россию. А ФХР сможет рассчитывать на эту арену, планируя календарь домашних матчей различных сборных. Думаю, что Омск увидит игры с участием сборной России.
Визит получился плодотворным. С губернатором Александром Бурковым мы обсудили вопросы развития хоккея в области, взаимодействие региона с ФХР по всем вопросам – от инфраструктуры и новых катков до внедрения передовых методик НППХ «Красная машина» в систему детско-юношеского хоккея», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
- 1 октября 2022
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