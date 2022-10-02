Гросс: Радулов — большой мастер, на котором возраст мало сказывается

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс высказался о победе екатеринбургского клуба в матче с «Ак Барсом» (5:2) и поделился мнением, как изменилась игра Александра Радулова со времён его выступления за уфимский «Салават Юлаев».
«Это на страницах газет судят по именам и по потенциалу, для нас главный показатель другой — набранные очки. К домашнему матчу с Казанью «Автомобилист» подошёл в роли лидера конференции, поэтому результат вряд ли кого-то удивил.
Принципиальный ли матч с Казанью? Знаете, сейчас все игры принципиальные. Идёт конвейер из матчей, аутсайдеры иногда опаснее лидеров. Особенно осенью. Но «Ак Барс», безусловно, особый соперник для всех. У Казани качественный состав и скамейка, много сильных хоккеистов. Поэтому наша победа порадовала.
Я привёз Радулова в Уфу десятилетие назад? Во-первых, Александра привёз не я, а хоккейный клуб «Салават Юлаев», можно сказать, весь Башкортостан. Во-вторых, Радулов — большой мастер, на котором возраст мало сказывается. Немного побеседовали с Александром перед игрой, вспомнили какие-то моменты из прошлого. Как, кстати, пообщались и с главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком, с которым сорок лет назад вместе играли в рижском «Динамо». Интересное было время», — цитирует Гросса Russia-Hockey.ru.
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