Разин: все кричат, что у «Динамо» перестройка. А у них Кодола в состав не проходит

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин назвал причины поражения в матче с московским «Динамо» (3:4).

«Что не хватает команде в матчах с «Динамо»? Вот сейчас все кричат, что у «Динамо» перестройка. У них ушёл Шипачёв – пришёл Уил, ушёл Войнов – пришёл Менелл, ушёл Галиев – пришёл Лилья. Мы поменяли Кодолу, и в нынешнем «Динамо» он в состав не проходит, а у нас он был первой-второй скрипкой. У нас ушёл Няттинен, ушёл Стенквист, а пришли люди из Высшей лиги. Мы бьёмся и играем на равных, просто почему-то об одних кричат… Ну вы знаете.

Оценить игру Подъяпольского? Вы меня что-то сегодня провоцируете – то судью вам надо прокомментировать, теперь вратаря. При чём тут голкипер, если до него долетела шайба, значит, и команда виновата. Играет команда, у всех ошибки, просто у вратаря они видны, потому что он на последнем рубеже стоит. Ошибся – гол. А то, что до этого цепь ошибок идёт, тоже люди виноваты. Мы играем командой, где все отвечают за результат», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.