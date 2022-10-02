Кудашов объяснил отсутствие Кодолы в матче с бывшим клубом и сказал, когда вернётся Лилья

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий о победном матче с «Северсталью» (4:3).

«Качели, которые начались с самого начала. Хорошо, что они качались в нашу сторону, и мы постоянно вели в счёте и смогли довести игру до победы. Как и в любой игре – были и хорошие вещи, и плохие. Самое главное, что взяли два очка. Зрителям понравилось – идём дальше. Завтра у нас следующая игра, поэтому этот матч мы уже забыли и готовимся к новому матчу.

Необязательные шайбы залетали в ворота? Это хоккей, без этого никогда не бывает. Если взять гол Джиошвили, то с одной стороны это необязательный гол, а с другой – как посмотреть. Мы просим от нападающих делать именно то, что он сделал. Если посмотреть на их первый гол в ближний угол, то любой тренер просит идти на ворота и добивать туда шайбу. Это хоккей, здесь есть ошибки и такие голы.

Не поставил Кодолу на игру с его бывшей командой, потому что не верю в особый настрой на такие матчи? Нет, не верю. Нет, иногда как-то учитываешь такие вещи, но сегодня так было нужно. Мы посчитали нужным сделать именно так, поэтому и приняли такое решение.

Будет ли ротация на следующий матч? На данный момент у нас в составе есть три человека в запасе – это один защитник, который точно входит в игру, и два нападающих – Кодола и Буруянов. Дождусь врачей, мы всё проговорим, но думаю, что они тоже войдут. Тринеев сейчас играет в Петербурге, поэтому какой-то группы молодёжи мы привозить не будем. Лилья поедет в поездку. Защитник, который входит в состав – это Малышев? Да», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.