Уил: видел гол и хит Овечкина в футболе. Это безумие!

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о «ВТБ Арене», а также прокомментировал игру Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо».
«ВТБ Арена» — одна из самых красивых, что я видел, особенно здорово, что она соединена с футбольной ареной. Бывал на футболе, это было круто. Некоторые канадцы любят футбол, примерно половина. Я – в их числе. Ну и в Москве мы живём рядом с ареной, там отличные условия. Теперь главное фокусироваться на хоккее, чтобы провести сезон как можно лучше.
Не был на игре, где играл Овечкин, но слышал об этом. Это безумие! Кажется, видел где-то его гол и хит. Очень впечатляет», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.
- 2 октября 2022
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