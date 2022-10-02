Уил: видел гол и хит Овечкина в футболе. Это безумие!

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о «ВТБ Арене», а также прокомментировал игру Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо».

«ВТБ Арена» — одна из самых красивых, что я видел, особенно здорово, что она соединена с футбольной ареной. Бывал на футболе, это было круто. Некоторые канадцы любят футбол, примерно половина. Я – в их числе. Ну и в Москве мы живём рядом с ареной, там отличные условия. Теперь главное фокусироваться на хоккее, чтобы провести сезон как можно лучше.

Не был на игре, где играл Овечкин, но слышал об этом. Это безумие! Кажется, видел где-то его гол и хит. Очень впечатляет», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.