Джиошвили — о голе в ворота «Северстали»: у меня просто не было другого варианта

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал итоги встречи с «Северсталью», а также рассказал о своей заброшенной шайбе.
«В своей карьере в КХЛ пока что забиваю только «Северстали»? Так скажем, что хотелось бы начать забивать всем командам, но хорошо, что получается против них. Верю, что скоро начнёт получаться и с другими командами.
Был ли детальный разбор игры Подъяпольского, потому что оба моих гола в его ворота получились одинаковыми? Не скажу, что был прям особый разбор. По телеку нам показывали, что с углов надо набрасывать на ворота, но в данном случае у меня просто не было другого варианта, поэтому я и бросал. Хорошо, что залетело.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Конечно, помогает, что постоянно играем своим звеном. Проще понимать друг друга, с каждой игрой с каждым действием находится всё больше связей. Где-то подсказываем друг другу, где-то находим новые ходы – в прошлой игре получилось со вбрасывания забить гол. Ищем, стараемся наладить игру. Ещё много матчей впереди, дай бог, что и дальше будем играть.
Я чувствую себя нормально в физическом плане. Мы все профессионалы, каждый сам знает, что ему надо сделать перед завтрашней игрой. Хорошо покушать, поспать и завтра в бой», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 2 октября 2022
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