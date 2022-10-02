Уил — о голевой засухе: в прошлом году тоже долго шайба не шла в ворота, а потом прорвало

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, почему не получается забивать.

«Не знаю, я стараюсь! Правда стараюсь. В прошлом году было так же, у меня была куча моментов, но шайба просто не шла в ворота. А потом прорвало. Сейчас так же, даже в матче с «Северсталью» у меня было пару моментов, когда мог забивать. Так бывает в хоккее, надо пахать дальше, улучшать свою игру каждый день, искать способы помогать команде побеждать. Знаю, что голы придут, надо просто продолжать работать и сохранять уверенность в себе. Нельзя сдаваться – прошлый сезон отличный тому пример. Тоже не шло, а потом начал много забивать. Главное, что мы выигрываем матчи, остальное неважно.

Ребята хорошо посмеялись над тем, как я орал на клюшку в матче со СКА. Мы тогда два в одного вышли, а у меня была старая клюшка, она сломалась, и я не попал по шайбе по пустым воротам. Поэтому я так злился, немного переборщил.

Иногда надо завести себя, побольше включиться в игру. Когда не идёт, пара хитов может дать тебе искру. Со временем понимаешь, что для тебя работает, а я играю уже десятый год. Иногда надо побольше идти в силовую борьбу, чтобы получше себя чувствовать и в других компонентах игры», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.