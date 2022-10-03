Уил: на Олимпиадах без НХЛ больше стран получают шанс, конкуренция становится интереснее

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал об участии в Олимпийских играх.

«Нет худа без добра, потому что, уехав в КХЛ, я попал на Олимпиаду? Точно. И не скажу, что уехать в КХЛ – это что-то плохое, это тоже хорошо (улыбается). Так что получилось добро с добром. Олимпиада – это невероятно, никогда её не забуду. Конечно, сложилось всё не так, как мы хотели, было бы здорово бороться за медаль. Но даже просто поехать туда, испытать всё на личном опыте, это невероятно круто.

Это реально особенный турнир, потому что каждый матч очень важен. Было круто, очень весело. У нас была такая классная компания ребят. Рад, что я смог в этом поучаствовать. Если бы играли лучшие против лучших и Сидни Кросби с ребятами не завоевал никакую медаль, наверное, это было бы немыслимо. Но когда играют лучшие не из Северной Америки, не из НХЛ, турнир становится очень равным. Это делает матчи более увлекательными, никогда не знаешь, кто победит.

В каком-то смысле так даже лучше? Не знаю, если Канада будет выигрывать каждый год… Мне нравится и так, и так, но кому-то что-то одно, может, нравится больше. Если проводить такие турниры, как в прошлом или 2018 году, получим, например, Германию в финале или Словакию в призёрах. Больше стран получают шанс, конкуренция становится интереснее, когда не три лидирующие сборные входят в топ-3 каждый год», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с игроком читайте на «Чемпионате»: