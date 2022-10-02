Шестёркин: в НХЛ я стал увереннее. В КХЛ нельзя было разговаривать, смотреть на кого-то

Российский голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признался, что стал увереннее после матчей плей-офф НХЛ, а также рассказал о том, что запрещалось делать в КХЛ.

«Я стал более уверенным в плей-офф. Обычно, когда я играл в КХЛ, во время матча нельзя было с кем-то разговаривать, нельзя на кого-то смотреть, потому что главный тренер может быть недоволен.

Но здесь все в плей-офф пытались мне что-то сказать, а я мог смотреть на свою команду и улыбаться. Здесь более свободно, поэтому я не похож на робота», – цитирует Шестёркина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Шестёркин был признан лучшим вратарём регулярного чемпионата, получив приз «Везина Трофи». Голкипер провёл в регулярке 53 матча, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.