Нападающий «Бостона» Холл пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Бостона» Тейлор Холл, скорее всего, пропустит старт сезона НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Главный тренер команды Джим Монтгомери сообщил, что на восстановление форварду понадобится несколько недель.

Холл получил травму верхней части тела во втором периоде предсезонного матча с «Филадельфией Флайерз» в субботу, 1 октября, и больше на льду не появлялся. Ожидалось, что он будет играть во втором звене с Давидом Крейчи и Давидом Пастрняком.

В прошлом сезоне канадец набрал 61 (20+41) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и 4 (2+2) очка в семи играх плей-офф Кубка Стэнли.

30-летний форвард проведёт свой второй сезон за «Бостон». Холл подписал четырёхлетнее соглашение с клубом 23 июля 2021 года на общую сумму $ 24 млн.