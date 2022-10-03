Первый тренер Назарова — о ХК «Сочи»: растить трудолюбивых пацанов — конёк Андрея

Виктор Перегудов, первый тренер наставника ХК «Сочи» Андрея Назарова, рассказал, что работа с молодёжью является сильной стороной уроженца Челябинска.
«Конечно, я доволен, что мой воспитанник работает тренером в клубе КХЛ. Я с ним разговаривал около месяца назад. Говорил, что нужно терпеть, всё будет нормально. У Назарова молодая команда, всё обязательно придёт и получится. Андрей очень любит работать с молодёжью, растить трудолюбивых пацанов – его конёк. Слежу за матчами «Сочи». Андрей умеет мотивировать хоккеистов, как был бойцом и натуральным воякой по жизни и в НХЛ, так им и остался. Посмотрите, он же молодой, но уже очень опытный и многое повидавший тренер», – сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
ХК «Сочи» после 12 проведённых матчей имеет на своём счету шесть очков и занимает последнее место в общей таблице КХЛ.
- 3 октября 2022
-
15:30
-
15:19
-
14:54
-
14:42
-
14:18
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:45
-
12:21
-
12:13
-
11:40
-
11:31
-
11:12
-
10:12
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
06:29
-
05:00
-
04:34
-
03:45
-
03:00
- 2 октября 2022
-
23:33
-
23:30
-
23:06
-
23:00
-
22:39
-
22:20