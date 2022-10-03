Первый тренер Назарова — о ХК «Сочи»: растить трудолюбивых пацанов — конёк Андрея

Виктор Перегудов, первый тренер наставника ХК «Сочи» Андрея Назарова, рассказал, что работа с молодёжью является сильной стороной уроженца Челябинска.



«Конечно, я доволен, что мой воспитанник работает тренером в клубе КХЛ. Я с ним разговаривал около месяца назад. Говорил, что нужно терпеть, всё будет нормально. У Назарова молодая команда, всё обязательно придёт и получится. Андрей очень любит работать с молодёжью, растить трудолюбивых пацанов – его конёк. Слежу за матчами «Сочи». Андрей умеет мотивировать хоккеистов, как был бойцом и натуральным воякой по жизни и в НХЛ, так им и остался. Посмотрите, он же молодой, но уже очень опытный и многое повидавший тренер», – сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ХК «Сочи» после 12 проведённых матчей имеет на своём счету шесть очков и занимает последнее место в общей таблице КХЛ.