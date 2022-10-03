Защитник Душак рассказал, за счёт чего минское «Динамо» может обыграть «Торпедо»

Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак высказался о предстоящем матче с нижегородским «Торпедо».

«В матче со СКА у нас были хорошие голевые моменты, но мы их не реализовали. Соперник же умело пользовался нашими ошибками и был хорош в завершении атак. Жаль, что так получилось. Хотели порадовать болельщиков. «Минск-Арена» была заполнена – 15 тысяч зрителей наблюдали за игрой, атмосфера была невероятной. Наверное, это рекорд посещаемости не только на нашей арене в этом сезоне, но и в лиге. Будем делать всё, чтобы в следующих матчах результат был другим.

Теперь же мы в Нижнем Новгороде. Впереди очередная важная игра. «Торпедо» очень быстрая команда, которая любит контролировать шайбу. Нам надо чётко действовать по нашей системе, выполнять задания тренерского штаба. Если сможем сохранять концентрацию и дисциплинированно действовать весь матч, то сможем добиться нужного результата.

Знаком ли с кем-то из «Торпедо»? С Кенни Агостино. Играл с ним вместе. Отличный хоккеист, настоящий профессионал. Очень много хорошего могу про него рассказать», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Матч «Торпедо» с минским «Динамо» пройдёт сегодня, 3 октября, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:00 мск.