Верба: на примере «Адмирала» мы видим, что любая команда в КХЛ может обыграть любую

Нападающий «Адмирала» Марк Верба прокомментировал старт команды в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и отметил, что его не смущает увеличение количества матчей.

«Не знаю, ровнее, слабее или сильнее команда стала по сравнению с предыдущими сезонами, но на нашем примере мы видим, что любая команда может обыграть любую. Мы, например, Уфу обыграли дважды, так что всех ждёт интригующий чемпионат.

Длинный сезон? Думаю, что будет не тяжелее, чем в прошлом году. Потому что если мы не играем, то мы тренируемся, а играть всегда гораздо эмоциональнее, лучше, веселее и приятнее. На мой взгляд, для игроков такой расклад в целом лучше, чем 54 матча в регулярке», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых очков не набрал, коэффициент полезности составил «-1». «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: