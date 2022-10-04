Верба: Назаров сильно пошумел в медийном пространстве. Знаю, что это за человек и тренер

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал о главном тренере ХК «Сочи» Андрее Назарове.
«Перформансы от «Сочи»? Если честно, то я не знаю изнутри, какая у них философия полностью. Я считаю, что драки – это неотъемлемая часть хоккея. Однако во всём нужна мера, драка должна быть в большем количестве случаев вынужденной мерой, чем каким-то заранее запланированным делом. Я за драки, но всё должно быть в меру.
Конечно, Назаров очень сильно пошумел в медийном пространстве и в этом, и в прошлом году. Я знаю, что это за человек, что за тренер», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых набрал 23 минуты штрафа без очков за результативность. «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:
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