Форвард московского «Динамо» Игумнов выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов из-за травмы выбыл до начала ноября и помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Игумнов — воспитанник московского хоккея, выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева.



Профессиональную карьеру 26-летний форвард начал в молодёжной команде бело-голубых в 2012 году. С ней стал бронзовым призёром Чемпионата МХЛ сезона 2012/2013. Провёл в МХЛ три сезона. В сезоне 2015/2016 Иван дебютировал в ВХЛ в фарм-клубе «Динамо» и в КХЛ в основе «Динамо». Через год с фарм-клубом бело-голубых стал победителем Чемпионата ВХЛ. В составе главной команды Иван провел 343 матчей, в которых набрал 79 (34+45) очков при показателе полезности "+29".