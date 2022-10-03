СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА, забив в овертайме в пустые ворота

В Москве прошло первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА. Победу одержали гости в овертайме со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде в большинстве счёт открыл форвард москвичей Константин Окулов с передач Сергея Плотникова и Никиты Нестерова.

На седьмой минуте вторую шайбу ЦСКА забросил Никита Нестеров с передачи Константина Окулова, реализовав численное преимущество. На последней минуте второго периода отставание в счёте сократил защитник СКА Даниил Пыленков с передачи Андрея Педана.

На 16-й минуте третьего периода счёт сравнял нападающий СКА Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Даниила Пыленкова.

В овертайме ЦСКА заменил вратаря четвёртым полевым игроком и форвард СКА Максим Грошев на третьей минуте овертайма забросил победную шайбу.

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с новосибирской «Сибирью» 6 сентября в 15:30 мск. Питерские армейцы отправятся в гости к московскому «Спартаку» 5 октября в 19:30 мск.