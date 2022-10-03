Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА, забив в овертайме в пустые ворота

СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА, забив в овертайме в пустые ворота
Комментарии

В Москве прошло первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА. Победу одержали гости в овертайме со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде в большинстве счёт открыл форвард москвичей Константин Окулов с передач Сергея Плотникова и Никиты Нестерова.

На седьмой минуте вторую шайбу ЦСКА забросил Никита Нестеров с передачи Константина Окулова, реализовав численное преимущество. На последней минуте второго периода отставание в счёте сократил защитник СКА Даниил Пыленков с передачи Андрея Педана.

На 16-й минуте третьего периода счёт сравнял нападающий СКА Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Даниила Пыленкова.

В овертайме ЦСКА заменил вратаря четвёртым полевым игроком и форвард СКА Максим Грошев на третьей минуте овертайма забросил победную шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Плотников, Нестеров) – 07:53 (5x4)   2:0 Нестеров (Окулов) – 26:15 (5x4)   2:1 Пыленков (Педан) – 39:29 (5x5)   2:2 Хайруллин (Жафяров, Пыленков) – 55:32 (5x5)   2:3 Грошев – 62:33 (en)

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с новосибирской «Сибирью» 6 сентября в 15:30 мск. Питерские армейцы отправятся в гости к московскому «Спартаку» 5 октября в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022