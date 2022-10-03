«Таким образом проиграть матч — досадно». Тренер «Куньлуня» о буллите в овертайме
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ).
«Это был непросто матч после всех тех эмоций, когда обыграли ЦСКА. Ребята проигрывали 2:0, но не сдавались. Мы были хороши во многих моментах игры, которые не получались ранее. Таким образом проиграть матч — это досадно. Штрафной бросок на последней секунде игры огорчает всегда. Сегодняшняя игра была позитивная, мы начинаем делать шаги к тому, чтобы достигать нужных целей», — цитирует Айрленда официальный сайт московского «Динамо».
Напомним, победу «Динамо» в овертайме принёс реализованный штрафной бросок форварда москвичей Дмитрия Рашевского.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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