Главный тренер СКА ответил на вопрос, был ли готов к снятию вратаря ЦСКА в овертайме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, был ли готов к снятию вратаря ЦСКА в овертайме.



«Согласен, это большая, двойная для нас победа. У нас формируется коллектив. В сравнении с ЦСКА у нас моложе команда. Ребята должны пройти через такие испытания, матчи — вытаскивать игру. Конечно, нужно стремиться с первого периода доминировать. Наша задача — доминировать все 60 минут, нас подвели только глупые удаления. Дисциплина игровая, работать ногами…



ЦСКА вчера не тренировался — разные подходы. Они были свежее — эмоционально и физически. У каждой команды свой подход. Любая система имеет право на жизнь. Мы вчера тренировались. Утром хорошая раскатка была. Не стали искать другие варианты. У нас сезон длинный, надо всё постоянно отрабатывать.



Ребята молодцы. Огромная благодарность команде, болельщикам и сопернику. В таких встречах команда выходит на другой уровень. Матчи от наша. Мы можем много и хорошо тренироваться, но матч — лучшая тренировка. Очень благодарны сопернику. Сильнейшие игроки собраны, очень рады, что победили. Готовимся к следующей встрече. И помним, что у нас ещё пять матчей с ЦСКА.



Уже были готовы к тактике ЦСКА в овертайме? Все принятия решений происходят на лавке, это ключ к победе. У нас есть и другие ребята, но мы тренируем меньшинство, играли много втроём в сезоне. Здесь смотрели по факту, по ситуации. Грошев молодец, сработал на все 100%, использовал скорость и забил победный гол. Но никого не выделяем отдельно, все помогали вратарю и ловили шайбу на себя», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.