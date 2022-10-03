Третьяк заявил, что игра обороны и вратарей хоккейного клуба ЦСКА вызывает вопросы

Президент Федерации хоккея России и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк прокомментировал поражение столичных армейцев в матче со СКА (2:3 ОТ).
«Две команды показали хороший хоккей, у ЦСКА было больше моментов, но вратарь СКА хорошо играл. Практически все вбрасывания ЦСКА проиграл, а это очень важно, это отдача инициативы. По игре ЦСКА должен был побеждать, поскольку у него было больше моментов.
Это всё же очень рискованный шаг (замена вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме — прим. «Чемпионата»), поскольку есть хорошие мастера, которые могут обыграть, тем более что площадка позволяет. Это как весы: одна ошибка — и ты уже проиграл.
СКА играет по итогам месяца лучше всех, более стабильно. ЦСКА теряет почему-то преимущество. Что касается игры вратарей, то ЦСКА чуть ли не на последнем месте по пропущенным голам — когда ЦСКА столько пропускал? Значит, есть вопросы к защите, вратарям. У СКА Дмитрий Николаев играет очень солидно, надежно, выручил очень много», — приводит слова Третьяка ТАСС.
- 3 октября 2022
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