Р. Ротенберг — о возможном офсайде при голе ЦСКА: у нашей рации на выезде бывают помехи

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможный офсайд при втором голе ЦСКА, а также высказался о шайбе Марата Хайруллина.
«После второго гола ЦСКА показалось, что был офсайд? Честно, я не смотрел видео. Посмотрю. Мы не обсуждали с видеотренером. Было бы лучше, если б там было вне игры. Конечно, в таких ситуациях надо лучше, слаженнее сработать. Тут коммуникация между нами. У нашей рации на выезде бывают сложности, бывают помехи. В победе нет мелочи, обязательно посмотрим.
Гол Хайруллина? В таких ситуациях стараюсь не тратить эмоции. Если шайба пересекла линию ворот, через 10-15 секунд. Судьи в этом плане отработали чётко, из видеокомнаты сразу по рации передали судье, что был гол», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 3 октября 2022
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