В «Каролине» прокомментировали подписание экс-защитника «Металлурга» Дронова
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл высказался о заключении контракта с 24-летним российским защитником Григорием Дроновым, ранее выступавшим в КХЛ за магнитогорский «Металлург».
«Григорий обладает прекрасным сочетанием мастерства и физической формы, которые выделялись у нас в тренировочном лагере. Он молодой, но опытный игрок, который провёл впечатляющий плей-офф в КХЛ, и мы рады видеть, как он выступает в Северной Америке», — приводит слова Уодделла пресс-служба «Каролины» на официальном сайте клуба.
Напомним, «Каролина» подписала с Дроновым однолетний двусторонний контракт. В НХЛ его заработок составит $ 770 тыс., а в АХЛ – $ 70 тыс. В настоящий момент Григорий будет отправлен в клуб АХЛ «Чикаго Вулвз».
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