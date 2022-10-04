«Судьи не всегда успевают за скоростями нашей команды». Ларионов — об игре «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Считаю, что мы сегодня потеряли очко. Но хоккей тем и хорош, что в нём нет никакого сценария и рецепта победы. К сожалению, иногда игра бывает не совсем справедливая. В первом периоде имели хорошую статистику по вбрасываниям, а потом было гораздо хуже? Вбрасывания важный элемент игры, но я бы хотел обратить внимание на то, как мы играли в хоккей. При такой самоотдаче и при такой зрелищности, которую сегодня показали наши хоккеисты, иногда про вбрасывания можно и забыть. Плохая игра на точке была компенсирована хорошей игрой в других компонентах.

Есть ощущение, что судьи пока не всегда успевают за скоростями нашей команды. Но уверен, что эти моменты скоро поправятся. Не соглашусь, что в третьем периоде мы подсели, несмотря на большое количество силовых приёмов со стороны соперника в данном отрезке. Никто из наших хоккеистов не уклонялся от силовой борьбы.

Все в КХЛ знают, что «Торпедо» играет в быстрый и зрелищный хоккей и старается любыми средствами нас остановить. Мы были очень разочарованы поражением в Москве от «Спартака». У нас нет пока инстинкта убийцы. И два поражения подряд в играх, где мы должны были выигрывать, говорят о том, что команда пока психологически неустойчивая. Мы пока не вышли на тот уровень, чтобы играть с запасом. Сегодня во втором периоде мы могли выигрывать 4:1 и 5:1. Моменты были выдающиеся. Когда мы начнём хорошо увеличивать счёт, то это нам позволит выигрывать «малой кровью».

По Деннису Яну, у которого масса моментов в каждом матче, запросил у наших аналитиков инфографику – куда уходят его броски. С его моментами он должен был уже забивать 15-16 шайб», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.