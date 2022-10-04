Вудкрофт: приехали в Нижний Новгород уставшими, но сумели набраться сил и победить

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о победном матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Насыщенная разноплановая игра сегодня получилась. «Торпедо» нас активно прессинговало на хорошей скорости, но мы справились с этим. Во втором периоде мы подсели, но восстали в третьем. Взяли своё и не упустили свои моменты. Мы приехали в Нижний Новгород уставшими, но сумели набраться сил и одержали победу.
Почему я настолько серьёзный после долгожданной победы? Хоккей — это серьёзная работа, которая отнимает много сил и энергии. Но если я немножко отдохну, то, будьте уверены, я заулыбаюсь. Мы заметили, что проиграли много вбрасываний в первом периоде и в перерыве попросили быть внимательными в данных эпизодах и следить за клюшками игроков. Также попросили защитников подбирать шайбу быстрее соперника.
Владимир Алистров получил серьёзную травму во втором периоде – шайба попала ему в незащищённое место ноги. Было 50 процентов шансов, что он вернётся в игру. Но так как это ключевой игрок, было принято решение вернуть его в матч. У Козуна сегодня было пять прекрасных моментов для взятия ворот, но он этого не сделал. Верим, что он сделает это в следующих играх», — цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.
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